Haberler

Şırnak Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Valiliği, il genelinde yarın sabah başlayacak gök gürültülü sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki karla karışık yağmur için uyarıda bulundu. Vatandaşların sel, su baskını, heyelan gibi olaylara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Şırnak Valiliğince, gök gürültülü kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde de karla karışık yağmurun pazar akşamına kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, sel, su baskını, heyelan, dolu, ulaşımda aksamalar, yıldırım, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı ile birlikte çamur şeklinde yağışa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

