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Şırnak Valiliği, akşamdan itibaren kent genelinde beklenen sağanağa karşı uyardı

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Şırnak Valiliği, bugün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Yağışların yarın geceye kadar aralıklarla sürmesi beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Şırnak Valiliği, kentte beklenen gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bugün akşam saatlerinden itibaren başlayarak kent genelinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların yarın gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği ifade edilen paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
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