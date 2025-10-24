Haberler

Şırnak Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Şırnak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık-Sen işbirliğiyle, ebebek ve hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi. Törende, sağlık mesleğinin önemi vurgulandı ve öğrenciler sembolik olarak meslek yaşamlarına başladılar.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık-Sen Şırnak Şubesi işbirliğiyle ebe ve hemşirelik bölümü birinci sınıf öğrencilerine yönelik "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı.

Üniversitenin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, programda yaptığı konuşmada, sağlık bölümünün tüm insanlar için önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Tarih boyunca sağlık mesleğinin hiç önemini kaybetmediğini, bundan sonra da kaybetmeyeceğini ifade eden Alkış, "Günümüzün var olan mesleklerinin önemli bir kısmı önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde tarihe karışacaktır fakat sağlıkla ilgili meslekler güncelliğini koruyacaktır ve asla tarihe karışmayacaktır. Değerli öğrenciler bunun için çok değerli ve kıymetli bir meslek icra edeceksiniz." dedi.

Sağlık Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal da öğrencilerin giydikleri beyaz önlüklerin sadece bir kıyafet değil, aynı zamanda sağlık alanında önemli görevin sembolü niteliğinde olduğunu kaydetti.

Daha sonra öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek meslek yaşamlarına sembolik bir başlangıç yaptı.

???????Törene, Şırnak Belediye Başkan Vekili Ömer Birlik, İl Sağlık Müdür Vekili Nurullah Alkış, Memur-Sen İl Başkanı Abdulah Çatı, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

