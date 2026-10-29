Şırnak Uludere'de yolcu otobüsü tırla çarpışıp eve çarptı, 15 yaralıdan biri ağır

Şırnak Uludere'de yolcu otobüsü tırla çarpışıp eve çarptı, 15 yaralıdan biri ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırla çarpışan yolcu otobüsü, yol kenarındaki bir eve çarparak durdu. Otobüste bulunan 15 kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırla çarpıştıktan sonra bir eve çarpan yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.
Şırnak'tan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi istikametine giden Sabri Y. idaresindeki 06 BV 7711 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Selman G. yönetimindeki 42 FPA 46 plakalı arı yüklü tır ile Uludere ilçesinin Hilal beldesi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bir süre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki bir eve çarparak durdu.
Kazada, otobüste bulunan 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şırnak ve Uludere'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada tırda bulunan bazı kovanlardaki arılar telef oldu.
Otobüsteki yolculardan Cevdet Yavuz, Yüksekova'ya gitmek için Cizre'den otobüse bindiğini söyledi.
Uyuduğu esnada kazanın meydana geldiğini belirten Yavuz, "Uyuduğum için kaza anını göremedim. Çarpışmanın etkisiyle uyandım." dedi.