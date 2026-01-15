Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Sezgin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sezgin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçen Sezgin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" karesine oy verdi.

Sezgin, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü ", "Günlük Hayat"ta Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Gazze: Açlık"ta Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" ve "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını seçti.

Her karenin birbirinden kıymetli ve anlamlı olduğunu ifade eden Sezgin, "Foto muhabirleri o anları ölümsüzleştirmiş ve büyük emek verilmiş. Bu kareleri çeken, emek veren bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.