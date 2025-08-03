Şırnak'taki örtü yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Şırnak'ın Balveren beldesinde çıkan örtü yangınına, helikopter ve arazözlerin de yer aldığı 10'dan fazla araç ve 200'ü aşkın personelle müdahale devam ediyor.

1) YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Şırnak'ta örtü yangını (2)

Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesinde sabah saatlerinde çıkan örtü yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1 helikopter, 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 pikap, 20 yangın işçisi, 6 muhafaza memuru ve 6 orman mühendisi görevlendirildi. Şırnak AFAD, 2 araç ve 3 personelle destek verirken; Balveren Belediyesi 1 itfaiye aracı ve 2 personel, Şırnak Belediyesi ise 3 itfaiye aracı ve 6 personelle müdahale etti. İl Jandarma Komutanlığı, 2 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 150 askerle çalışmalara katıldı. Şırnak İl Özel İdaresi de 2 lastikli kepçe, 1 su tankeri, 1 pikap ve 6 personel gönderdi. Yangına toplamda 10'dan fazla araç ve 200'ü aşkın personel ile müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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