Şırnak'ta devrilen yolcu minibüsündeki 6 kişi yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Hüseyin G. idaresindeki 21 KL 007 plakalı yolcu minibüsü, Sarıköy köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Dalya Y, Selin Gül O, Zübeyde Y, Kerem Y. ve İsa B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.