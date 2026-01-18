Haberler

Şırnak'ta bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara

Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı eğitim kurumlarında 19 Ocak 2026 tarihinde eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, özel kreşler, anaokulları ve diğer eğitim merkezlerinde eğitime ara verileceği duyuruldu.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel kreşler, anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesinde devam eden kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Şırnak Merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; özel kreşler, anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesinde devam eden kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Valiliğimiz kararıyla 19 Ocak 2026 Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Eğitime ara verilen günlerde; malül, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu özel kreş, anaokulu ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

