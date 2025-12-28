Haberler

Şırnak'ta Kar Yağışı Sırasında Apartmanın Son Katına Yıldırım Düştü

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı sırasında bir apartmanın son katına düşen yıldırım hasara yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, apartmandaki bazı dairelerin elektronik eşyaları zarar gördü.

ŞIRNAK'ta kar yağışı sırasında 7 katlı bir apartmanın son katına yıldırım düştü.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, yer yer gök gürültüsüyle birlikte görüldü. Yağış sırasında Kumçatı beldesi Nasırhan Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın son katına yıldırım isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yıldırımın isabet ettiği noktada hasar meydana geldi. Ayrıca apartmandaki bazı dairelerin elektronik eşyaları zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
