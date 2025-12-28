Şırnak'ta Kar Yağışı Sırasında Apartmanın Son Katına Yıldırım Düştü

ŞIRNAK'ta kar yağışı sırasında 7 katlı bir apartmanın son katına yıldırım düştü.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı, yer yer gök gürültüsüyle birlikte görüldü. Yağış sırasında Kumçatı beldesi Nasırhan Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın son katına yıldırım isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yıldırımın isabet ettiği noktada hasar meydana geldi. Ayrıca apartmandaki bazı dairelerin elektronik eşyaları zarar gördü.