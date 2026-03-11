Haberler

Şırnak'ta otomobilin çarpması sonucu 2 yayanın yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 2 yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 yayanın yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, önceki gün Alanya Bulvarı'nda yolun kenarında yürüyen 2 yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yayalardan biri yola, diğeri park halindeki başka bir aracın kaputuna savruldu.

Kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
