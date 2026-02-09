Sağanak sonrası oluşan gölette mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Haberler

Silopi ilçesinde etkili sağanak sonrası oluşan gölette aracında mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak sonrası oluşan gölette, araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Habur Sınır Kapısı yakınlarında, Şırnak Valiliği TIR Parkı karşısındaki çevre yolu girişinde meydana geldi. Sağanak sonrası oluşan gölet nedeniyle ilerleyemeyen hafif ticari araç yolda kaldı. İçindeki 2 kişi aracın cam kısmına çıkarak yardım bekledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbarla bölgeye Silopi Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta mahsur kalan 2 kişiyi güvenli şekilde kurtardı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim Yalçın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
