Şırnak'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 52 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 52 şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 52 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 27 Ekim-2 Kasım'da il merkezi ve ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 3,81 gram esrar ve 3,23 gram metamfetamin, 1120 paket elektronik sigara tütünü, 48 cep telefonu, 150 bin 538 ilaç, 186 elektronik sigara, 1612 emtia ele geçirildi, 31 şüpheli yakalandı.

Öte yandan Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, farklı suçlardan 19 şüpheli ile kayıp olarak aranan 2 kişi yakalandı.

Yakalanan 52 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Erden - Güncel
