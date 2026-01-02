Haberler

Şırnak'ta uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Şırnak'ta, 'narko alan' uygulaması kapsamında aranan bir hükümlü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile yakalandı.

Şırnak'ta aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik "Narko alan" uygulaması yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.U'yu yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
