Şırnak'ta Üniversite Öğrencisi Kayboldu

Şırnak'ta üniversiteye hazırlanan Dicle Erden, ders çalışmak için arkadaşına gittiğini söyleyerek evden çıktı ancak akşam saatlerinde eve dönmedi. Ailesi polise başvurarak kızlarının bulunması için yardım istedi.

ŞIRNAK'ta ders çalışmak için arkadaşına gideceğini söyleyen Dicle Erden (19), eve dönmedi. Aile kızlarının bulunması için polise başvurdu.

Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde oturan ve üniversiteye hazırlanan Dicle Erden, dün sabah saatlerinde 'Arkadaşıma ders çalışmaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Erden'in akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesi, çevrede arama yaptı, arkadaşlarını aradı. Ancak Erden'e ulaşılamadı. Aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, Erden'i bulmak için çalışma başlattı.