Şırnak'ta traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ŞIRNAK'ta seyir halindeyken devrilen traktörün altında kalan Berfin Barış (11), hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde meydana geldi. N.B. (46) idaresindeki 56 AL 223 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile traktörde bulunan K.B. ve F.B. ve Berfin Barış yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Berfin Barış, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Berfin'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.