Haberler

TÜFEKLE OYNAYAN ÇOCUK, İRAN UYRUKLU ARKADAŞININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde, traktörü kontrol etmek isteyen 35 yaşındaki çiftçi Abdurrahim Akarsu, traktör ve kültivatör arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

================================================

2) ŞIRNAK'TA TRAKTÖR İLE KÜLTİVATÖRÜN ARASINDA SIKIŞAN ÇİFTÇİ, ÖLDÜ

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Abdurrahim Akarsu (35), tarlada çalıştığı sırada traktörle kültivatörün arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İdil İlçesi Üçok köyünde meydana geldi. İddiaya göre çiftçi Abdurrahim Akarsu, kullandığı traktörü durdurup bağlı olan kültivatörü kontrol etmek istedi. Akarsu, bu sırada kayan kültivatör ile traktörün arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Akarsu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Akarsu'nun cenazesi otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi

Derbi sonunda yıldız isim PFDK'ye sevk edildi! Sebebi: Hakaret
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi

Bir çağrısı yetti: Fenerbahçe 4 günde çuvalla para kazandı
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Kadınların vazgeçilmezi olan ünlü firma hakkında soruşturma
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
'Adile' filminin galası İstanbul'da gerçekleştirildi

Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı beyazperdede canlanıyor
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Bakanlık resti çekti! 'Barzani Karargahı Sözcülüğü'ne çok sert Bahçeli tepkisi

"Barzani Karargahı Sözcülüğü"ne çok sert Bahçeli tepkisi
Fulham ve Manchester City arasında 5-4'lük tarihi maç

Yanlış duymadınız! Premier Lig'deki bu maçın skoru 5-4
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Küçücük çocuğa da acımadı, tekme tokat dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.