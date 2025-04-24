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Şırnak'ta Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şırnak'ta Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Şırnak'ta sabah saatlerinde etkili olan toz bulutu, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine neden oldu. Cudi ve Gabar dağları neredeyse görünmez hale gelirken, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Yağmurun ardından toz, çamur haline dönüştü.

Şırnak'ta toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah etkili olmaya başlayan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü.

Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden neredeyse görünmez hale geldi, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Bölgede zaman zaman etkili olan yağmur, toz nedeniyle çamur haline dönüştü.

Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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