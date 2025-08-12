Şırnak'ta Toz Taşınımı Etkili Oldu

Güncelleme:
Kentte, sabah saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünmez hale geldi. Araçlar ve evlerin balkonları ise tozla kaplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
