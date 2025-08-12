Şırnak'ta Toz Taşınımı Cudi ve Gabar Dağlarını Görünmez Hale Getirdi

Şırnak'ta Suriye üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle Cudi ve Gabar dağları gözden kayboldu, kentteki araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

ŞIRNAK'ta etkili olan toz taşınımı nedeniyle Cudi ve Gabar dağları, gözden kayboldu, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Kentte, sabah saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünmez hale geldi. Araçlar ve evlerin balkonları ise tozla kaplandı.

Haber ve kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
