Şırnak'ta Toz Taşınımı Cudi ve Gabar Dağlarını Görünmez Hale Getirdi

Kentte, sabah saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünmez hale geldi. Araçlar ve evlerin balkonları ise tozla kaplandı.

Haber ve kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,