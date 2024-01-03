Şırnak'ta tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Hilal beldesinde A.T. yönetimindeki 80 GE 101 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.