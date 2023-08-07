Şırnak'ta tır parkında bekleyen şoförler araçlarının gölgesinde serinliyor

ŞIRNAK Şırnak'ın Silopi ilçesinde sıcak havadan etkilenen şoförler, tır parkında bekledikleri sırada araçların gölgesinde serinliyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak Kürt Bölgesel Yönetimine yük taşıyan tır şoförleri aşırı sıcaklardan olumsuz etkiliyor. Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi Tır Parkı'nda sıra bekleyen şoförler, araçların gölgesinde yada alt kısmında güneşten korunarak serinlemeye çalışıyor.

Tır şoförlerinden Mehmet Demir, bunaltıcı sıcaklardan çok etkilendiklerini belirterek, "Sıcaklığın altında çalışmaktayız. Şu anda hissedilen sıcaklık 50 dereceye yakındır. Bizde serinlemeye çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok ekmek parasıdır. 3-4 gün burada tır parkında sırada kalıyoruz" dedi. Yusuf Allan ile Recep Duymaz ise sıcaklıklardan korunmak için araçların gölgesinde serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.