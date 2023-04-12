Şırnak'ta terörün kol gezdiği yaylada devlet eliyle mesire alanı inşa edildi Şırnak'ın Uludere ilçesinde AK Partili belediye başkanı, bir zamanlar PKK'nın festival yaptığı Avaspi Yaylası'nda dev mesire alanı inşa etti.

Şırnak'ta terörün kol gezdiği yaylada devlet eliyle mesire alanı inşa edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde AK Partili belediye başkanı, bir zamanlar Pkk'nın festival yaptığı Avaspi Yaylası'nda dev mesire alanı inşa etti. Terör bitince devletin milyonluk yatırımları yaylalara kadar uzandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2019 yerel seçimlerde belediyeyi kazanan Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı Sait Ürek, ilçeye 6 kilo metre uzaklıkta bulunan ve güzel doğasıyla baş döndüren Avaspi Yaylası'nda dev yatırım yaptı.

Yapılan ve hala çalışması devam eden milyonluk mesire alanında futbol sahası, çocuk oyun parkının yanı sıra piknik alanları, mescit ve kafeterya olacak. Yüksek rakımlı tanin dağları yamacında bulunan mesire alanı hem Uludereli hem de Uzungeçit ile Beytüşşebaplıların yoğun kullandığı bir yaşam alanı oldu. Bir zamanlar teröristlerin festival alanı olarak kullandığı bölgede PKK bitince huzur ve güvenliğin ardından yatırımlar hız kazandı. Belediye Başkanı Sait Ürek, mesire alanında yapılan peyzaj çalışmalarını incelemek için incelemelerde bulundu.

Ürek, Avaspi Yaylası'nda eskiden vatandaşların buraya gelip piknik yaptığını belirterek, "Burada güzel bir mesire alanı yaptık. Sadece Uludere değil hem Uzungeçit ve Beytüşşebap ilçesinden gelen vatandaşlarımız kullanıyor. Eskiden burada hiçbir şey yoktu. 2019 seçimleri sonrasında güzel bir hizmet getirdik. Burada aydınlatma, park, futbol sahası, kamelya fidan diktik. Yaz aylarında gece 12.00'ye kadar kalabiliyor. Yaz aylarında sosyal faaliyetlerimiz başlayacak. Uludere ilçemizde 3 mesire alanı 12 oyun parkı yaptık. Eskiden bunlar yoktu. Devletimizin hizmetleri sınırsız oluyor. Yaz aylarında festival yapacağız" dedi.

Önümüzdeki aylarda ise belediye tarafından aynı bölgede huzur festivalleri düzenleneceği ifade edildi.