Şırnak'ta devrilen su tankerinin sürücüsü ağır yaralandı
Şırnak-Siirt kara yolunda su tankerinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Aydın G. ağır yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ta su tankerinin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Aydın G. idaresindeki 27 AVG 599 plakalı su tankeri, Şırnak-Siirt kara yolunun Kaymakam Çeşme köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan