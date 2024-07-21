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Şırnak'ta Sondaj Kulesi Çöktü, İşçiler Enkaz Altında

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Şırnak'ta Gabar Dağı'nda, Turkish Petroleum International Anonim Şirketi'ne (TPIC) ait sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında işçilerin kaldığı öğrenildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(ŞIRNAK) - Şırnak'ta Gabar Dağı'nda, Turkish Petroleum International Anonim Şirketi'ne (TPIC) ait sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında işçilerin kaldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilerek, kurtarma çalışması başlatıldı.

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında TPIC'e ait sondaj kulesi, bu sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Kulenin devrildiği  ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Gabar Dağı Şırnak Enerji Yaşam Güncel Haberler

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