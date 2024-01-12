Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta Sobadan Çıkan Yangında Prefabrik Ev Yandı

Güncelleme:
Abone Ol

Şırnak'ın Toptepe köyünde bir prefabrik ev, sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

ŞIRNAK'ta sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangında prefabrik ev yandı.

Yangın, öğle saatlerinde merkeze bağlı Toptepe köyünde meydana geldi. Süleyman Katar'a ait prefabrik evde, sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında, prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.

?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title