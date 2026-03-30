Şırnak'ta Sağanak Yağışların Sebep Olduğu Sel ve Taşkınların Hasar Giderme Çalışmaları Sürüyor

Şırnak'ta etkili olan sağanak yağışlar, Cizre ve çevresinde sel ve taşkınlara yol açtı. AFAD, kriz yönetimi oluşturup hasar tespit çalışmaları başlattı. Taşkın sularının tahliyesi için ekipler yoğun çaba harcıyor. Kızılay ve diğer kurumlar, afetzedelere destek sağlarken, zarar gören tarım arazileri ve hayvanlar için incelemeler yapılıyor.

ŞIRNAK'ta etkili olan sağanak yağışların ardından oluşan sel ve taşkınların yol açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Şırnak'ta kent genelinde etkili olan sağanak yağışlar, başta Cizre ilçesine bağlı Koçbeyi köyü olmak üzere Cizre, Silopi, İdil ve merkeze bağlı köylerde sel ve taşkınlara yol açtı. Taşkın sularının dere yataklarından taşması sonucu çok sayıda konut ve ahırda hasar meydana geldi. AFAD İl Müdürlüğü'nce, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, Vali Birol Ekici başkanlığında kriz yönetimi oluşturuldu. AFAD koordinasyonunda tüm afet grupları sahada eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, özellikle riskli dere yataklarında menfez açma, sürüntü ve rüsubat temizliği çalışmalarına yoğunluk verirken, motopomp ve dalgıç pompalar yardımıyla taşkın sularının tahliyesi sağlandı. İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri'ne bağlı iş makineleri de sahada kesintisiz görev aldı.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Afetten etkilenenlere Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince destek sağlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak raporladı.

Öte yandan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendisleri ve veteriner ekipler, hayvan kayıpları, tarım arazileri ve ahırlarda incelemelerde bulundu. Tüm imkanların seferber edildiği afet sonrası hayatın normale dönmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtilirken, hazırlanan hasar raporları doğrultusunda, afetzedelere AFAD Başkanlığı tarafından ayni ve nakdi yardımların yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı

Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde düşündüren detay
CHP'den Özkan Yalım kararı

CHP'den 'Özkan Yalım' kararı
Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor

Maaşı bile şimdiden belli! Dybala adım adım Türkiye'ye
Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıkoğlu yakalandı

MİT'ten casus avı! 12 yıldır köşe bucak kaçıyordu, sonunda yakalandı
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık

Fenerbahçe'de şoke eden ayrılık