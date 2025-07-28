Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören düzenlendi

Şırnak'ta yürütülen bir operasyonda kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım için tören yapıldı.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek, katafalka konuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Orhan Örnek'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Evli olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi buradan hava yoluyla Adana'ya uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını belirtmişti.