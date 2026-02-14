Haberler

Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu

Güncelleme:
Şırnak'ta iki gündür süren sağanak sonrası sabah saatlerinde sis etkili oldu. Hava sıcaklığı 5 derece ölçülürken, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Polis, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Şırnak'ta sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte 2 gündür etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini sise bıraktı.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Polis ekipleri sürücülere dikkatli ilerlemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
