Şırnak'ta sağanak ve sis etkili oldu
Şırnak'ta iki gündür süren sağanak sonrası sabah saatlerinde sis etkili oldu. Hava sıcaklığı 5 derece ölçülürken, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Polis, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
