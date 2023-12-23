Şırnak'ta Sağanak, Sis ve Kar Etkili Oldu

Şırnak kent merkezinde sağanak ve sis etkili oldu, Beytüşşebap ilçesinde kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde dün sabah saatlerinde sağanağın ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksama yaşandı.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü, trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak ve sisin yarın akşama kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kentte etkili olan sis nedeniyle Ankara- Şırnak seferini yapan uçak, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı yerine Elazığ Havalimanı'na indi.

Beytüşşebap ilçesinde ise dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aştı.

Vatandaşlar evlerinin damında, esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İlçede belediye ekipleri kar temizleme, tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri ise kardan ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.