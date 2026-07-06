Şırnak'ta zırhlı araç takla attı; 2 polis yaralı (2)
Şırnak'ta 2 polis memurunun yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zırhlı aracın taklalar attığı anlar yer aldı. Soruşturma sürüyor.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şırnak'ta 2 polis memurunun yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zırhlı aracın taklalar attığı anlar yer aldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Sekvan KÜDEN/CİZRE, (Şırnak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı