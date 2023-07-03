Şırnak'ta PKK/KCK ve DEAŞ operasyonları: 3 tutuklama

ŞIRNAK'ta son bir haftada terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.