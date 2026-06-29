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Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Şırnak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücülerden Z.K. kurtarılamadı.

Şırnak'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Z.K'nin kullandığı 06 DA 4663 plakalı otomobil, hastane kavşağında kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Ö.Ü. idaresindeki 46 AKS 982 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki B.Y. ve M.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Z.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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