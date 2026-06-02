Haberler

Şırnak'ta "Orman Yangınlarına Müdahale ve Kurumlar Arası Koordinasyon Eğitimi" yapıldı

Şırnak'ta 'Orman Yangınlarına Müdahale ve Kurumlar Arası Koordinasyon Eğitimi' yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD Şırnak İl Müdürlüğü, olası orman yangınlarına karşı kurumlar arası koordinasyon eğitimi düzenledi. Vali Birol Ekici, kentin yüzde 44'ünün ormanla kaplı olduğunu belirterek, yangınlarla mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğünce, "Orman Yangınlarına Müdahale ve Kurumlar Arası Koordinasyon Eğitimi" düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, yaz aylarında oluşabilecek muhtemel orman yangınlarına karşı yapılacak önlemler ele alındı.

Programda konuşan Vali Ekici, kentin yüzde 44'ünün ormanla kaplı olduğunu ve bunun bölgeye yaptığı katkının son derece önemli olduğunu söyledi.

Orman yangınlarının büyük felaketlerden biri olduğunu belirten Vali Ekici, "Bu bölgedeki ormanlarımızı korumamız, hem çevrenin korunması hem doğal, flora ve habitatın korunması açısından son derece önemlidir. Bizim bölgedeki orman daha çok yerel doku meşe ağacından oluşuyor. Küçükbaş hayvancılığımız 1 milyon 350 bin olmuştur. Orman ve küçükbaş hayvancılık arasında simbiyotik bir ilişki var. Küçükbaş hayvancılığının ormanlarımızın korunmasında katkıda bulunduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Her geçen gün ormanların kalitesinin arttığını ifade eden Ekici, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede ormanlarımızı 'milli bir varlık' olarak görüyoruz nitekim ülke olarak en büyük teknolojiyi de kullanarak son yıllarda güçlü bir filo ile var. Yaşanan orman yangınlarına karşı mücadele ediyoruz. Şehrimizde geçen yıl küçük çaplı da olsa orman yangınları çıktı ve bu orman yangınlarında helikopter ve arazözler ile müdahale ettik. Orman yangınlarında bir birlikte çalışmayı gerektiriyor. Bu durumda olası bir yangında AFAD diğer kurumlarını organize ederek onları bu yangına kanalize etmesi gerekiyor. Gerektiğinde helikopter temin etmeliyiz ve çocuklarımızdan ödünç aldığımız çevremizi çocuklarımıza daha güçlü bir şekilde bırakmamız gerekiyor."

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek de kentte meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı, Türkiye Afet Planı kapsamında görev ve sorumluluklar, kurumlar arası koordinasyon mekanizması ve sahadaki birlikte çalışılabilirlik kapasitesinin artırılması ve geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili Mahmut Tatar, 23. Piyade Tugay Komutan Vekili Tuğgeneral Levent Kaya, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Bilgehan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama

Başdanışmanı olacağı söylenen isim, rengini açıkça belli etti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti

Odunla vura vura katletti! Cani her yerde aranıyor
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı

Kılıçdaroğlu'nun afişleri şehri karıştırdı! Valilikten açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi

Erdoğan 10. kez dede oldu: Güzel haber Bayraktar çiftinden
Tedesco'nun yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu

Yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu
Beşiktaş'tan Pavlidis'e kanca! İşte masadaki teklif

Süper Lig devi sağ gösterip sol vurdu! Pavlidis adım adım Türkiye'ye
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor!
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam

Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
Yolda yürürken lağım kanalına düştü

Hayatının hatasını yaptığı anlar kamerada