Şırnak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde çıkan orman yangını, ekipler tarafından 8 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel