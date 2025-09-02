Haberler

Şırnak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde çıkan orman yangını, ekipler tarafından 8 saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmalarına devam edilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ta Bestler Dereler Bölgesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla 8 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

