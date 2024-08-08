Şırnak'ta Operasyonda Şehit Olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuşun Naaşı Memleketine Uğurlanacak

(ŞIRNAK) - Şırnak'ta yürütülen operasyonda görev alan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Bursa'dan 1 ay önce Şırnak'a atanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz (27), yürütülen operasyon esnasında rahatsızlandı. Silah arkadaşları Kalaz'a müdahale ederek, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kalaz, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kalaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kalaz'ın naaşı yarın Şırnak'ta düzenlenecek törenin arından toprağa verilmek üzere memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine uğurlanacak.