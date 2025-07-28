Şırnak'ta Operasyonda Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.