Şırnak'ta Öğrenci Servisi ile Tanker Çarpıştı: 14 Yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenci servisi ile tankerin karıştığı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

C.D. (41) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi minibüs ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tanker, Başverimli Beldesi kavşağında çarpıştı.

Kazada minibüs şoförü ile 13 öğrenci hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu hastanedeki yaralıları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Partal, okul servisi ile tankerin karıştığı trafik kazasında minibüs şoförü ile 13 öğrencinin hafif yaralandığını belirterek, "Hepsi müşahede altında, durumları hafif. Doğal olarak korkmuşlar. Ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şoförümüzün bacağında kırık var. Ancak yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi." dedi.