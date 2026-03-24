Şırnak'ta nevruz etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Silopi ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliği, müzik ve halaylarla kutlandı. Programa katılanlar, üst aramalarının ardından alana alındı. DBP Eş Genel Başkanı Kılıçgün Uçar, katılımcılara teşekkür etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde nevruz etkinliği yapıldı.

Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen programa gelenler, polislerce üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.

Yöresel şarkıcıların sahne aldığı etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti, nevruz ateşi yakıldı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Programa, DEM Parti Şırnak Milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez, Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti İl Başkanı Ramazan Uysal, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
3. Lig'de inanılmaz maç! 60 dakikada 12 gol yiyince sahadan çekildiler

Türkiye'de inanılmaz olay! 60 dakikada 12 gol yiyince maçı bıraktılar
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

3. Lig'de inanılmaz maç! 60 dakikada 12 gol yiyince sahadan çekildiler

Türkiye'de inanılmaz olay! 60 dakikada 12 gol yiyince maçı bıraktılar
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

Akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık