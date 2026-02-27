Haberler

Şırnak'ta devrilen minibüsteki 9 kişi yaralandı

Şırnak'ta Kızılsu köyü yakınlarında bir minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ta minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Merkez Kızılsu köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 ACE 644 plakalı yolcu taşıyan minibüs devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 8 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan
