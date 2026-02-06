Şırnak'ta dalağı normalin iki katına çıkan kadın laparoskopik yöntemle sağlığına kavuştu

Şırnak'ta bir kadının normal boyutunun iki katına çıkan dalağı laparoskopik yöntemle alındı.

Dalak büyümesi rahatsızlığı bulunan ve buna bağlı kansızlık şikayeti nedeniyle 22 yıldır kan takviyesi yapılan Süheyla Külter (36), sağlık sorunlarının artması üzerine Şırnak Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Külter'in dalağı, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Kahraman ve ekibinin laparoskopik yöntemle gerçekleştirdiği cerrahi müdahale ile alındı.

Op. Dr. Kahraman, dalağı normal boyutunun iki katına ulaşan hastanın bu nedenle kansızlık sorunu yaşadığını belirtti.

Hastaya 22 yıldır kan takviyesi yapıldığını ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Normalde bu tür hastaların ameliyatları daha üst basamaklı hastanelerde yapılıyorken bu ameliyatı başarılı bir şekilde hastanemizde gerçekleştirdik. Gerekli tetkiklerin ardından yaklaşık 1'er santimetrelik 3 delik açarak bu ameliyatı yaptık. Ameliyat başarılı geçti. Bu ameliyatı hastanemizde ilk kez gerçekleştirdik. Daha önce bu tür rahatsızlığı bulunan hastalar başka illere sevk ediliyordu. Dalağı alınan hastamız sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilecek."

Süheyla Külter de başarıyla gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Külter, "Kendimi iyi hissediyorum. Hocamıza ve tüm ekibe teşekkür ediyorum." dedi.