Şırnak'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Şırnak'ın Güneyce köyünde iki kuzen arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. S.G., kuzeni E.G.'yi tabancayla yaraladı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şırnak'ta iki kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Güneyce köyünde S.G. ile kuzeni E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada S.G. tabancayla E.G'yi yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.G, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
S.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel