Şırnak'ta Kur'an kursunda hafızlığını tamamlayan 15 öğrenciye icazet belgesi verildi

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Şırnak'ta Ehlibeyt Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 15 hafız için icazet töreni düzenlendi.

İl Müftülüğünce Hicret Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

Programa katılan Vali Birol Ekici, Türkiye'nin, milli ve manevi değerlerinin kıymetini bilen gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da bölgedeki medrese kültürü ile hafızlık eğitiminin önemine değinerek, belge alan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından 15 öğrenciye hafızlık icazet belgeleri verildi.

Tören, yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA