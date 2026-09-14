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Şırnak'ta kontrol noktasından kaçarken kaza yapan kamyonetin kasasında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Şırnak'ta kontrol noktasından kaçarken kaza yapan kamyonetin kasasında 23 düzensiz göçmen yakalandı
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Şırnak’ın Uludere ilçesinde jandarma kontrol noktasından kaçarken kaza yapan kamyonetin kasasında 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde jandarma kontrol noktasından kaçarken kaza yapan kamyonetin kasasında 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İnceler jandarma kontrol noktasında 54 ZR 342 plakalı kamyonetin sürücüsü, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Bir süre ilerleyen kamyonet, karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 25 ABH 104 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza yerine gelen ekipler, kamyonetin kasasında 23 düzensiz göçmenin bulunduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklular, Uludere Merkez Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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