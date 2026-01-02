Haberler

Şırnak'ta kaybolan genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

Güncelleme:
Şırnak'ın İdil ilçesinde 5 gündür kayıp olan Sümeyye Çelik için aile ve polis tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Genç kızın en son Batman Otogarı'nda görüldüğü öğrenildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Atakent Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Çelik, 28 yaşındaki kız kardeşi Sümeyye Çelik'in 5 gün önce dışarıda gezeceğini belirterek evden çıktığını, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Çelik, polise kayıp başvurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Kardeşimi bulmak için her yeri aradık, ondan haber alamadık. Kardeşimin en son Batman Otogarı'nda görüldüğünü duyduk. Kardeşimin psikolojik sorunları var, ondan dolayı da hayatından endişe ediyoruz. Sümeyye'yi görenlerin veya yerini bilenlerin bize ya da güvenlik birimlerine haber vermelerini istiyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız budur." dedi.

Genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

