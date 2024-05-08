Şırnak'ta kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması devam ediyor

Şırnak'ta kaybolan kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Güneyçam köyünde yaşayan İsmail Bilir'i bulunması amacıyla güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerince arama çalışması yürütülüyor.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile Güneyçam köyüne geldi.

Köy kırsalında yürütülen arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Atay, "Jandarma, AFAD ve vatandaşlarımızın arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Temennimiz kaybolan vatandaşımızı sağ salim bulup ailesine kavuşturmaktır." dedi.

Dün sabah ot toplamak için yaylaya giden Bilir'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, Bilir'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.