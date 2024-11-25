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Şırnak'ta Kaybolan Genç İçin Dicle Nehri'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şırnak'ta Kaybolan Genç İçin Dicle Nehri'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları AFAD koordinesinde sürüyor. Genç, en son Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görülmüştü.

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'in en son Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine, 20 Kasım'da ekiplerce nehirde ve çevresinde başlatılan arama çalışmaları soğuk ve yağışlı havaya rağmen devam ediyor.

Afad koordinesinde yürütülen çalışmalara, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi itfaiye dalgıç ekibi de katılıyor.

Yalgettekin'in ailesi, Dicle Nehri kenarında arama çalışmalarını takip ediyor.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
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