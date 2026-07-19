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AFAD: Şırnak'ta kaybolan 2 kişi kurtarıldı

AFAD: Şırnak'ta kaybolan 2 kişi kurtarıldı
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AFAD, Şırnak'ın Silopi ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 2 vatandaşın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şırnak'ta kaybolan 2 kişinin, ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şırnak ilimizin Silopi ilçesine bağlı Ballıkaya Kömür Ocakları mevkisindeki dağlık alanda 2 vatandaşımızın mahsur kaldığı bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmış, alınan ihbar üzerine bölgeye hızla AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edilmiştir. İlk etapta bölgeye gönderilen iki askeri helikopter, sarp arazide güvenli iniş yapılabilecek uygun bir alan bulunamaması nedeniyle tahliye gerçekleştirememiş, Şırnak AFAD Müdürlüğümüzde görev yapan dağ arama ve kurtarma ekiplerimizin yaklaşık 3 saat süren çalışması ile mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. İlk müdahalenin alanda yapılmasının ardından gece saatlerinde koordineli şekilde yürütülen çalışmalar neticesinde mahsur kalan vatandaşlarımız, jandarmaya ait askeri helikopter ile güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar; kurtarma operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekiplerimize teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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