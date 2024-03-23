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Şırnak'ta Kar Yağışı ve Sağanak Sonucu Oluşan Elektrik Arızası Giderildi

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Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri arasında yoğun kar yağışı ve sağanak nedeniyle hasar gören ana elektrik hattındaki arıza, Dicle Elektrik tarafından giderildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta günlerdir devam eden sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Aniden bastıran kar nedeniyle kırsalda bazı yollar ulaşıma kapandı, toprağın yumuşaması ve rüzgarın etkisi ile Uludere-Beytüşşebap ilçeleri arasındaki ana elektrik iletim hattını taşıyan 2 direk devrildi.

İletim hattı kopunca Uludere ilçesinde yaklaşık 4 bin abonenin elektriği kesildi.

Bunun üzerine Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü tarafından acil durum ilan edilerek 4 mühendis, 4 tekniker ve 15 teknisyen olmak üzere toplam 23 kişilik personelden kurulan 5 ekip bölgede görevlendirildi ve arıza giderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, sorumluluk bölgelerinde yer alan Beyazsu ve Uzungeçit ilçeleri arasındaki ana elektrik hattını taşıyan 2 direğin yanı sıra, mahalle ve köylerde 10'dan fazla orta gerilim direği ve çok sayıda alçak gerilim direğinin devrildiğini tespit ettiklerini belirtti.

Çatır, şehir merkezinde de devrilen ve hasar gören elektrik direklerinin olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerimiz gece gündüz demeden arızaları gidermek için çalıştı. Acil durum ekiplerimizin diğer onarım ekiplerimizce desteklenmesiyle tüm arızalar en kısa sürede giderildi. Dün saat 15.30 sıralarında şebeke kontrolü tam anlamıyla sağlandı, ancak kesintisiz enerji dağıtımı hizmeti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu operasyondaki ekiplerimizin kararlı mücadelesine ayrıca dikkat çekmek gerekiyor."

Kaynak: AA / Güncel

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