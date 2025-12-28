Haberler

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.???????

