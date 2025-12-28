Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.???????
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel