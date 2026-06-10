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Şırnak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı

Şırnak'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı
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Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hasan S'nin (42) kullandığı motosiklet, Cizre-İdil kara yolunun Sırtköy mevkisi kavşağında C.Ü. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve kamyonetin şoförü ile araçtaki O.Ü, K.K. ve Ş,Ü. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Hasan S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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